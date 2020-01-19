https://static.news.ru/photo/3eb2a1cc-3ac5-11ea-ad90-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Госдепа США Майкл Помпео встретился в Берлине с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Политики обсудили ситуацию в Ливии. Они согласились с необходимостью прекратить огонь в африканской стране, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Срочно необходимо установление длительного режима прекращения огня <...> Госсекретарь Помпео подчеркнул дестабилизирующий эффект иностранного вмешательства в Ливии, — цитирует ведомство ТАСС.

В Берлине 19 января проходит международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула мегаполис, не подписав соглашение о перемирии.