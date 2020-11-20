Госдеп поздравил Латвию с Днём независимости на русском языке

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Госдепартамент США поздравил в своём Twitter Латвию с Днём независимости. Примечательно, что поздравительные слова были написаны на русском языке.

С Днём независимости, Латвия! — говорится в сообщении.

К поздравлениям с 102-й годовщиной независимости также присоединился госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что флаг США и флаг Латвии связывают прочные узы, основанные на общих ценностях и приверженности защите свободы в качестве союзников по НАТО.

Ранее с Днём национальной независимости жителей страны поздравил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, бороться за независимость республики нужно было физически ещё 102 года назад тому поколению. Им это удалось. «30 лет назад нам нужно было вернуть свою независимость, и мы этого добились», — написал он в своём Twitter.

Как писал NEWS.ru, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что в последние годы продолжается деградация отношений между Россией и Евросоюзом. По его мнению, это происходит не по вине Москвы. Он отметил, что ряд мер, направленных против России, не способствуют улучшению диалога.