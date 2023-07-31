Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях Киеву на текущей неделе

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Госдеп США подтвердил начало на текущей неделе переговоров Вашингтона с Киевом по гарантиям безопасности, передает ТАСС. Представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что мероприятие пройдет в онлайн-формате. Подробности, в том числе о возможной «израильской» модели безопасности для Украины, он раскрывать отказался.

Эти переговоры стартуют на текущей неделе. <...> Я бы не хотел комментировать возможные результаты переговоров до их начала, — сказал Миллер.

По его словам, американскую делегацию будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Миллер отметил, что гарантии касаются оборонных обязательств.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры Киева с США касательно предоставления стране гарантий безопасности начнутся уже на этой неделе. По его словам, они будут действовать, пока государство не станет членом НАТО. Ермак уверен, что пока на Украине продолжается конфликт, а сама страна не является частью Альянса, ей необходимо заручиться надежными гарантиями на переходный период.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами США и Украины о вопросах гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что гарантии для Украины в ущерб России противоречат принципу неделимости безопасности в Европе.