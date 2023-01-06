Госбюро расследований Украины провело обыски в доме у Сальдо

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Сальдо

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о проведении обыска в доме у врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В Telegram-канале украинского ведомства указано, что при обысках были обнаружены книги по истории России, личные заметки об особенностях законодательства РФ, а также служебные документы.

Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо, — говорится в Telegram-канале ГБР.

В конце ноября 2022 года ГБР сообщило о задержании заместителя мэра Херсона. Он подозревается в ведении коллаборационистской деятельности, срок наказания за которую по украинским законам предусматривает до 12 лет лишения свободы. Издание «Украинская правда» написало, что речь идет о Владимире Пепеле. После присоединения Херсонской области к России он отвечал в городе за жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее в Киеве завершили расследование по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича и Николая Азарова в госизмене. В сообщении Государственного бюро расследований говорится, что политикам вменяется в вину подготовка и реализация Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.