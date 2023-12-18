«Города просто умрут»: на Украине озвучили итоги катастрофы в Киеве Эксперт по ЖКХ Попенко: украинские города вымрут из-за нехватки средств

Фото: MOI of Ukraine/via Globallookpress.com/Global Look Press

Обрушение метро в Киеве — это беспрецедентная катастрофа, сигнализирующая о полном разрушении инфраструктуры, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко. По мнению эксперта, еще более страшная участь ждет другие украинские города, которые просто погибнут из-за нехватки денег, поскольку государство целиком пережило поддержание инфраструктуры на местные власти.

Малые города будут просто умирать. <...>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован, — резюмировал специалист.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах в городе. По мнению аналитика, стоит ждать новых катастроф, потому что руководство города уделяет недостаточно внимания состоянию метрополитена. Мэр Киева Виталий Кличко совершенно не занимался развитием и поддержанием подземки, подчеркнул аналитик.

Такой же точки зрения придерживается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил, что угроза разрушения тоннелей киевского метро возникла по вине властей города. Он назначил заседание госкомиссии, на которой должен будет выступить мэр Киева Виталий Кличко.