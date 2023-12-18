Обрушение метро в Киеве — это беспрецедентная катастрофа, сигнализирующая о полном разрушении инфраструктуры, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко. По мнению эксперта, еще более страшная участь ждет другие украинские города, которые просто погибнут из-за нехватки денег, поскольку государство целиком пережило поддержание инфраструктуры на местные власти.

Малые города будут просто умирать. <...>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован, — резюмировал специалист.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах в городе. По мнению аналитика, стоит ждать новых катастроф, потому что руководство города уделяет недостаточно внимания состоянию метрополитена. Мэр Киева Виталий Кличко совершенно не занимался развитием и поддержанием подземки, подчеркнул аналитик.

Такой же точки зрения придерживается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил, что угроза разрушения тоннелей киевского метро возникла по вине властей города. Он назначил заседание госкомиссии, на которой должен будет выступить мэр Киева Виталий Кличко.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ