Город на Украине может остаться без скорой помощи «Страна»: в Одессе водители скорой помощи увольняются из-за страха мобилизации

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский город Одесса может остаться без скорой помощи из-за страха водителей перед мобилизацией, передает издание «Страна.ua». По информации журналистов, аналогичная проблема вскоре коснется докторов и фельдшеров.

Ситуация с бронью сотрудников критическая, у нас ее нет и делать ее никто не обещает. <...> Водителей у нас недостаточно, они массово увольняются, потому что их никто не бронировал и бронировать не собирается. Машины есть, водителей нет, вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров, — рассказал представителям СМИ один из водителей.

Как уточнил собеседник издания, станция, на которой он работает, обслуживает порядка 500 тысяч жителей. Если сотрудников заберут на фронт, работа попросту встанет, констатировал он.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от военной службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь взыскания начали назначать за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценили в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.