Гордон объяснил, почему его сыновья не служат в ВСУ Украинский журналист Гордон пояснил, что его сыновья живут в США и потому не служат в ВСУ

Фото: vk.com/gordondmitry

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России физическим лицом. выполняющим функции иноагента) в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, один из его сыновей не имеет для этого физических возможностей, а двое других находятся за пределами Украины.

У моего сына старшего заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт — ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они живут в Америке много лет, — сказал Гордон.

В апреле 2022 года Росфинмониторинг внес Гордона в список террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный перечень лиц и приостанавливают их обслуживание.

Перед этим в эфире телеканала «Украина» прошло интервью с Дмитрием Гордоном. В ходе общения журналист призвал к насилию относительно российских властей и военнослужащих ВС РФ. Кроме того, Гордон призывал использовать против России ядерное оружие.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Ему вменяют распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ), экстремизм (статья 282) и призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354).