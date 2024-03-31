«Гораздо легче моста»: Украина начнет бить по новопостроенному объекту РФ Буданов назвал российскую ж/д вдоль Азовского моря большой проблемой для ВСУ

Железная дорога, которую Россия уже больше года строит вдоль Азовского моря, может стать серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, заявил глава Главного управления разведки страны Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ уже готовятся к нанесению ударов по этому объекту, который поразить «гораздо легче, чем Крымский мост», передает «Страна.ua».

Процесс строительства уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему <...> В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста, — заявил Буданов.

Ранее глава ГУР Украины заявил, что Киеву очень выгодны действия боевиков «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако он подчеркнул, что подобные подразделения могут действовать только в приграничных зонах, «дойти до Москвы» они не смогут.

Директор ФСБ Александр Бортников тем временем заявил, что Буданов является законной целью для России. По его словам, такой же легитимной целью являются все, кто совершает преступления против страны. Комментируя возможные действия России, он констатировал, что «все впереди».