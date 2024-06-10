«Гора родит мышь»: швейцарское издание оценило саммит по Украине Watson: конференция по Украине в Швейцарии не даст результата

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, утверждает швейцарский новостной портал Watson. По мнению авторов статьи, уже сейчас понятно, что крупной сенсации не будет. Президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с большим проблемами на фронтах, нуждается в дипломатическом результате. Но, похоже, что после продолжительных схваток гора родит мышь, считают швейцарские аналитики.

Уже сейчас список заявленных участников разочаровывает, пишет издание. В нем фигурируют всем известные страны — сторонники Киева. Но даже президент США Джо Байден предпочел вместо себя отправить на саммит вице-президента Камалу Харрис. Зеленский буквально умолял приехать в Швейцарию представителей Китая, напомнили журналисты. Но Пекин официально отказался.

На конференцию приедут представители некоторых стран Глобального Юга, но «тяжеловесы», вроде Бразилии или ЮАР, посещать саммит не собираются. Пока неясно, будет ли представлена ​​Саудовская Аравия, еще один важный региональный игрок. Зеленский надеялся уговорить принять в ней участие принца Мухаммеда бен Салмана. Но визит в страну украинского президента отложили.

На днях крупнейшая партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) заявила, что Россия должна быть приглашена к участию в июньских переговорах по Украине. В своем заявлении UDC призвала власти страны пригласить Москву на встречу, чтобы она не превратилось «в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».