Google начнет бороться с фейками в Евросоюзе с помощью пребанкинга

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Американская корпорация Google намерена запустить кампанию по борьбе с недостоверной информацией в странах Евросоюза, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее представителей. В корпорации утверждают, что проведением кампании займется внутреннее подразделение Google под названием Jigsaw. Оно будет использовать методы пребанкинга — противодействия фейкам путем предостережения.

Представители Google утверждают, что Jigsaw запустит серию рекламных видеороликов в TikTok и на YouTube, которые будут показываться только в отдельных странах: в Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Они должны помочь зрителям научиться выявлять манипулятивный контент еще до того, как они с ним столкнутся. Отмечается, что тактика борьбы с фейками была выработана при поддержке Бристольского и Кембриджского университетов. Специалисты считают, что методика пребанкинга позволит справляться с недостоверной информацией эффективнее, чем фактчекинг. Это обусловлено тем, что фактчекинг «усиливает поляризацию в обществе».

Аналитики агентства Reuters отмечают, что Google неспроста запускает кампанию по борьбе с фейками именно в Евросоюзе. В июне жители ЕС будут выбирать новых членов Европейского парламента, которые будут заниматься внесением изменений в законодательство объединения.

В минувшую среду, 14 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России. Кроме того, конфискация имущества будет возможна в том случае, если лица были осуждены за преступления против государства.