«Гонят людей на убой»: раскрыты нюансы обороны ВСУ в Часове Яре и Волчанске Военэксперт Матвийчук: ВСУ постоянно пополняют резерв в Часове Яре и Волчанске

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины постоянно пополняют резервы в Часове Яре и Волчанске, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что украинское руководство просто «гонит людей на убой». По его словам, ВС России приходится заниматься «утилизацией» резервов, которые туда приходят.

Единственная трудность в том, что ВСУ там постоянно пополняют резервы, то есть гонят людей на убой. Нам просто приходится заниматься, скажем так, утилизацией всех этих резервов, которые туда подходят, — пояснил эксперт.

Матвийчук отметил, что в Часове Яре ВСУ организовали прочную оборону, но российской армии удалось ее прорвать и разрушить. Военный эксперт уточнил, что в Липцах и Волчанске тем временем есть полевые фортификационные сооружения.

В Часове Яре прочная оборона ВСУ, но мы ее прорвали и разрушаем. В Липцах и Волчанске есть полевые фортификационные сооружения, — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ снизили активность в Липцах, но усилили контрнаступление в Волчанске. По некоторым данным, в населенный пункт активно перебрасывают украинские резервы, однако Харьковское направление по-прежнему остается для ВСУ одним из самых проблемных.