https://static.news.ru/photo/5e85f87c-57c7-11ea-93a9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правительства Украины Алексей Гончарук назвал демократию главным достижением страны за прошедшее десятилетие.

Как демократия мы уже состоялись. Это, конечно, делает нас более уязвимыми, так как информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию. Но главное — у нас есть дух свободы и желание меняться, — цитирует премьера «Укринформ».

Теперь, по словам Гончарука, необходимо трансформировать экономику.

Уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом. Это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире, — заключил глава украинского кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, Гончарук предоставляет ложную информацию, потому что пытается всеми силами остаться на своей должности. При этом так поступают и остальные министры. Они не понимают стоящих перед ними задач, но трясутся за свои места.