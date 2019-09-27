https://static.news.ru/photo/b7c10de8-e204-11e9-aff5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире. Такой вывод политик сделал, исходя из данных кредитного рейтинга международного агентства Standard & Poor's (S&P).

По словам премьера, S&P повысило долгосрочный рейтинг страны с «B-» до «B». Он подчеркнул, что это означает снижение цены на ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов.

Кредитный рейтинг является инструментом для измерения степени надёжности облигаций, выпускаемых той или иной компанией, корпорацией или государством. Считается, что страны, находящиеся ниже показателя «BBB-», включая «B» и «B-», торгуют заведомо спекулятивными или бросовыми облигациями.

Ранее News.ru писал, что индексы S&P и Nasdaq фондового рынка США падают из-за угрозы ухода с рынка китайских компаний. Это случилось после того, как СМИ сообщили о планах правительства по «изгнанию» китайских компаний с Уолл-стрит.