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Окружной административный суд Киева получил иск от премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором говорится, что главе Верховной рады Дмитрию Разумкову должны запретить рассматривать вопрос его отставки на внеочередном заседании парламента.

Поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком — председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Гончарук просит запретить Разумкову объявлять результаты голосования депутатов Верховной рады по вопросу о его отставке, пишет ФАН.

Как писал NEWS.ru, отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.