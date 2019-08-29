https://static.news.ru/photo/63975ff6-ca94-11e9-9476-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Олексій Гончарук/facebook.com

Избранный депутатами Верховной рады на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение парламента состав своего кабинета. В него вошли 15 министров и два вице-премьера.

Кроме главы МВД, на посту которого предложено оставить Арсена Авакова, остальные члены правительства — новички, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее депутаты Рады приняли решение оставить Авакова в должности министра внутренних дел Украины. До этого из переписки парламентария от президентской партии «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой стало известно, что бывшего министра решили оставить, чтобы якобы предотвратить попытку «переворота» со стороны экс-главы Украины Петра Порошенко.

По мнению политолога Алексея Якубина, новый украинский премьер Алексей Гончарук является техническим главой правительства, а реально кабмином будет руководить президент Владимир Зеленский, который продолжит неолиберальную политику своих предшественников.