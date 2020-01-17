https://static.news.ru/photo/855bb650-39c5-11ea-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Владимира Зеленского дать ему и кабмину шанс продолжить работу.

Мы имеем высокий кредит доверия от президента и людей, — написал он в Facebook.

Премьер также отметил, что правительству предстоит тяжёлая и упорная работа и его команда готова выполнять все поставленные задачи.

Гончарук решил покинуть пост премьер-министра после скандала с появлением в Сети аудиозаписей с критикой в адрес Зеленского. В президентской партии «Слуга народа» были уверены, что глава государства не примет отставку и «помилует» главу кабмина.

Как писал NEWS.ru, Зеленский в ходе встречи с Гончаруком заявил, что сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране. При этом он всё же не исключил возможности кадровых перестановок в правительстве.