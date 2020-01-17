Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Владимира Зеленского дать ему и кабмину шанс продолжить работу.
Мы имеем высокий кредит доверия от президента и людей, — написал он в Facebook.
Премьер также отметил, что правительству предстоит тяжёлая и упорная работа и его команда готова выполнять все поставленные задачи.
Гончарук решил покинуть пост премьер-министра после скандала с появлением в Сети аудиозаписей с критикой в адрес Зеленского. В президентской партии «Слуга народа» были уверены, что глава государства не примет отставку и «помилует» главу кабмина.
Как писал NEWS.ru, Зеленский в ходе встречи с Гончаруком заявил, что сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране. При этом он всё же не исключил возможности кадровых перестановок в правительстве.
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