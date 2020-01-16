https://static.news.ru/photo/a8ff3872-3851-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Против команды президента Украины Владимира Зеленского и правительства работает много людей, считает глава кабмина страны Алексей Гончарук.

Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем ещё настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам политика, основная задача правительства — полностью изменить Украину, искоренить «старую систему» и создать новую, без «схематозов и договорняков».

Гончарук также рассказал о первых результатах работы кабмина. По данным премьера, обменный курс укрепился, семилетнего максимума достигли международные резервы — $25 млрд. Приток зарубежного капитала в экономику страны вырос до $2,5 млрд. Резко снизилась инфляция — до 4,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аудиозапись, предположительно, с совещания премьера Украины Алексея Гончарука, на котором он якобы неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась в Сети. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года.

На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, человек с голосом Гончарука рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.