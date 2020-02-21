https://static.news.ru/photo/87a4d6ae-54d1-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоимость энергетических ресурсов на Украине выросла бы в три или четыре раза, если бы правительству не удалось заключить контракт на транзит российского газа. Такое мнение высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Существовал серьёзный риск, что мы потеряем этот транзит. Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны, — заявил политик, выступая в Верховной раде.

По его словам, соглашение о транзите газа с Россией было достигнуто за «рекордные» четыре месяца, передаёт NEWSONE.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания получила от российского «Газпрома» платежи на $578,4 млн за обеспечение трёх месяцев работы по транзиту природного газа. По его словам, такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года. Это стало возможным из-за того, что «Нафтогаз» фактически обменял исковые требования в арбитраже на новый транзитный контракт. Если бы этого не произошло, то компания в январе получила бы последний платёж за транзит газа в размере $239,5 млн.