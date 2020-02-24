Жители Киева стали свидетелями странного поведения одного из водителей. Мужчина разделся догола, лёг посреди дороги и начал кричать «Андрюха».
До этого он напал на шофёра стоявшей рядом машины,
Когда дебошир увидел спецсигналы скорой помощи, он собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Голосеевском проспекте.
Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сняли на видео обнажённую женщину в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже. Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице. После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.
Полицейские около 15 минут пытались задержать нарушительницу. В результате её доставили в отделение, однако причину случившегося она назвать не смогла.
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