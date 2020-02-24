https://static.news.ru/photo/c45b8f5a-5721-11ea-bdb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Киева стали свидетелями странного поведения одного из водителей. Мужчина разделся догола, лёг посреди дороги и начал кричать «Андрюха».

До этого он напал на шофёра стоявшей рядом машины, сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.

Когда дебошир увидел спецсигналы скорой помощи, он собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Голосеевском проспекте.

Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сняли на видео обнажённую женщину в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже. Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице. После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.

Полицейские около 15 минут пытались задержать нарушительницу. В результате её доставили в отделение, однако причину случившегося она назвать не смогла.