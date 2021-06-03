Голые белоруски и украинки устроили «минуту крика» у штаб-квартиры ЕС

https://static.news.ru/photo/ecd460d8-c480-11eb-89f3-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Обнажённые гражданки Украины и Белоруссии устроили «минуту крика» у штаб-квартиры Евросоюза в Польше. Акционистки требовали ввести санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, в результате которого был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, и преследований оппозиции официальным Минском. Об этом 3 июня передаёт портал «Страна».

Обращение голых девушек было адресовано ряду крупных мировых компаний, производящих технику, сигареты, кофе и не только. Гиганты, по мнению украинок и белорусок, обязаны отказаться от сотрудничества с Белоруссией в том или ином виде.

Не все девушки на акции были раздеты. Но те, что всё же решили оголиться, написали требования у себя на груди. Другие держали в руках транспаранты с текстом. Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

В субботу, 29 мая, в разных странах мира состоялся Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Провести мероприятие призвала Светлана Тихановская в годовщину задержания её супруга Сергея. Белорусский политический деятель призвала сторонников поддержать мужа и всех граждан Белоруссии, осуждённых, по её словам, по политическим мотивам.

Белорусы мира почтили память общественно-политического и экологического активиста Витольда Ашурка, выступили за освобождение бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, блогера Сергея Тихановского, банкира и общественного деятеля Виктора Бабарико, а также других осуждённых.