«Голоса становятся громче»: призывы к перемирию заставили Кулебу нервничать Кулеба: Киев будет «гасить» звучащие на Западе призывы к переговорам с Москвой

Киев ожидает очень сложный политический сезон, так как на Западе все чаще и громче звучат рассуждения о необходимости дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, киевские власти предпринимают все возможные меры, чтобы гасить такие призывы.

Ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что «нужны переговоры». Это не от чиновников звучит, но эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасли, — сказал министр в беседе с журналистами.

На этом фоне Кулеба подчеркнул, что Украине следует готовиться к «тяжелой осени», подразумевая не только ожесточенные боевые действия, но и «много тяжелых международных саммитов», где Киеву придется завоевывать внешнюю поддержку.

Ранее министр допускал компромисс между Москвой и Киевом. По его мнению, диалог будет возможен лишь в том случае, если Россия выведет войска с территорий, которые Киев считает своими. При этом Кулеба исключил возможность личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как уточнил чиновник, Киев может «вести дела не напрямую», как это было в случае с зерновой сделкой.