Голодная выдра нанесла британскому отелю ущерб на $126 тысяч В Британии выдра украла из отеля 50 карпов на $126 тысяч

Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

В Великобритании в городе Честере выдра украла с территории отеля как минимум 50 декоративных карпов общей стоимостью в 100 тысяч фунтов ($126 тысяч), сообщает The Daily Telegraph. Зверь смог пролезть через электрическую сетку к прудам и вытащить рыбу. Администрация отеля пообещала, что защиту от нападений на рыбу в скором времени усилят.

Было определенно удивительно, если не сказать больше, обнаружить, что выдра стала виновником нашей огромной потери рыбы. Поскольку ранее мы установили заборы для защиты мелкой рыбы от цапель, мы не ожидали, что крупные животные смогут добраться до пруда, — рассказал Эндрю Нельсон, директор компании Nelson Hotels & Inns, которая управляет отелем.

Он отметил, что карпы — не только привлекательные обитатели сада, но и существенные инвестиции в бизнес. Инцидент произошел в отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере. Выдру удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

Ранее в Сочи кошка украла из продуктового магазина пакет сухого корма. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное обнюхивает разные упаковки, а затем хватает одну из них и тащит к выходу.