Голливудская звезда, Собчак и Киркоров могут оказаться в санкционном списке В ЕС и США хотят отправить под санкции Потанина, Киркорова, Собчак, Крутого и Сигала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Коалиция США и Европы по санкциям подготовила обновленные списки влиятельных личностей, которые могут попасть под рестрикции, передает издание Euractiv со ссылкой на народного депутата Украины Алексей Гончаренко. Объединенная группа из высокопоставленных членов Конгресса США, депутатов Европарламента и украинских депутатов, созданная осенью 2022 года, намерена согласовать между странами системное выступление против российского истеблишмента.

Наша цель — синхронизировать санкции в наших странах, — заявил Гончаренко.

В списке упомянуты российские олигархи Владимир Лисин, Магомед Гаджиев и Владимир Потанин, политики Франц Клинцевич и Ксения Собчак, артисты Филипп Киркоров, Игорь Крутой, чиновник российской госкомпании Алексей Лихачев, украинский олигарх Вадим Рабинович, а также американский актер Стивен Сигал.

На этой неделе Коалиция написала министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему письмо с призывом ввести санкции в отношении этих десяти человек. Коалиция ранее призвала ЕС ввести санкции в отношении этих лиц, обратившихся непосредственно к госсекретарю Энтони Блинкену и Верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю в конце 2022 года.

Ранее Евросоюз ввел санкции против иранской государственной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, занимающейся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. В публикации на сайте ЕС утверждается, что Россия использует иранские беспилотники в конфликте на Украине, поэтому Евросоюз считает необходимым внести их производителя в санкционный лист.