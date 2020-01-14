https://static.news.ru/photo/799482f6-36c9-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Никки де Ягер Фото: nikkietutorials/instagram.com

Популярная бьюти-блогер из Голландии совершила каминг-аут. Девушка призналась, что является трансгендером.

По словам блогера, она решила начать новый год с правды и рассказать о той части своей жизни, которая сделала её такой.

Как отметила Никки, она с детства чувствовала, что «родилась в неправильном теле», предпочитала играть с куклами и носить одежду для девочек. В 14 лет она начала принимать гормоны и уже в 19 лет она полностью завершила процесс перехода, пишет РИА Новости.

Видео признания опубликовано в YouTube.

Никки де Ягер стала популярной в 2015 году после ролика «Сила макияжа». В настоящее время на её канал подписаны более 12 млн человек.

Ранее в Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер. В итоге врач сделал ему кесарево сечение, новорождённого назвали Джейме, оставляя за ним право самому определиться с гендером, когда вырастет, писал NEWS.ru.