Популярная бьюти-блогер из Голландии совершила каминг-аут. Девушка призналась, что является трансгендером.
По словам блогера, она решила начать новый год с правды и рассказать о той части своей жизни, которая сделала её такой.
Как отметила Никки, она с детства чувствовала, что «родилась в неправильном теле», предпочитала играть с куклами и носить одежду для девочек. В 14 лет она начала принимать гормоны и уже в 19 лет она полностью завершила процесс перехода,
Видео признания опубликовано в YouTube.
Никки де Ягер стала популярной в 2015 году после ролика «Сила макияжа». В настоящее время на её канал подписаны более 12 млн человек.
Ранее в Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер. В итоге врач сделал ему кесарево сечение, новорождённого назвали Джейме, оставляя за ним право самому определиться с гендером, когда вырастет, писал NEWS.ru.
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