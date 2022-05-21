Голая женщина с флагом Украины распугала звезд на Каннском кинофестивале Голая активистка с флагом Украины на груди выбежала на красную дорожку в Каннах

Фото Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look press

На красную дорожку Каннского кинофестиваля выбежала голая активистка с флагом Украины на груди, сообщает The Hollywood Reporter. Женщина, миновав охранников, бросилась под прицелы фотокамер, сорвала с себя одежду и с криком упала на колени. Ее грудь была окрашена в цвета украинского флага, на животе виднелась надпись «Хватит нас насиловать», а спина и бедра были окроплены кроваво-красной краской. К активистке сразу же подбежали охранники и накрыли ее пальто.

Акция произошла перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Отмечается, что на кинофестивале работает усиленная система охраны, и для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти несколько этапов проверки безопасности.

В апреле на концерте комика Нурлана Сабурова в одном из городов США украинка в белом платье с «кровавыми пятнами» пыталась прорваться на сцену с антироссийскими лозунгами. Пока охранники пытались поймать и вывести из зала девушку, стендапер пошутил, что у нее просто «критические дни». Власти Чикаго посчитали шутку неудачной и отменили предстоящий концерт Сабурова. Израильские организаторы приняли аналогичное решение.