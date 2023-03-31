«Гнойник»: в офисе Зеленского раскрыли отношение к УПЦ Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал ликвидировать УПЦ и назвал церковь «гнойником»

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал каноническую Украинскую православную церковь с «гнойником», который необходимо ликвидировать «хирургическим путем». Свое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале «24 канала». По словам Подоляка, церковь виновата в эскалации и нежелании идти на диалог. Также он считает, что УПЦ можно было убрать еще в первые месяцы проведения СВО, как и все «пророссийское».

Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, «немного сложнее» — это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути, — заявил Подоляк.

Он добавил, что на Украине должна быть только одна церковь — Украинская каноническая.

В первой половине месяца монахов Киево-Печерской лавры канонической УПЦ предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. С этим и оказался связан новый виток конфликта вокруг монастыря. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством заповедника.

31 числа члены комиссии по приемке объектов снова пришли в лавру. Верующие отказались допускать их к помещениям.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выселение монахов будет выполнено по закону, их никто не будет «таскать за бороды». Он он сказал, что силовой метод решения подобных задач не приветствуется в Киеве. При этом Данилов подчеркнул, что лавру в итоге очистят от людей, которые сейчас находятся там.