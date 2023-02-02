«Глупости фальшивых патриотов»: Вучич о слухах про вступлении Сербии в НАТО Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет, заявил президент страны Александр Вучич в ходе специального заседания парламента, передает ТАСС. Сербский президент назвал подобные слухи «глупостями фальшивых патриотов» и отметил, что страна продолжит укреплять свою армию без интеграции в какие-либо военные альянсы.

Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию, — заявил Вучич.

В начале января руководство НАТО отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово. Вучич отметил, что это был ожидаемый ответ. До этого премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики.

Ранее Вучич заявлял, что Сербии удалось избежать крупного конфликта в Косово и Метохии, который мог бы закончиться катастрофой с НАТО. В конце декабря этнические сербы прекратили протесты и начали разбирать баррикады на севере Косово и Метохии.