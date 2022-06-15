«Глубокий кризис»: политолог описал отношения Германии и России Политолог Камкин заявил, что отношения России и Германии находятся в глубоком кризисе

Фото: Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Отношения России и Германии находятся в глубоком кризисе из-за отношения Берлина к конфликту на Украине и поставок Киеву оружия, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин. Он подчеркнул, что в данный момент ФРГ занимает антироссийскую позицию, пишет Lenta.ru.

Безусловно, Германия занимает антироссийскую позицию, это касается и поставок вооружения Украине, и отношения к Украине как государству, поэтому в целом можно сказать, что отношения Германии и России переживают крайне глубокий кризис, — подчеркнул Камкин.

Он отметил, что в Германии осознают нецелесообразность полного разрыва экономических отношений с Россией. Камкин считает, что точкой невозврата в отношениях двух стран может стать национализация дочерней компании «Газпрома» в ФРГ. По его словам, такое решение может привести к полному прекращению поставок российского топлива всем странам Евросоюза.

Это, конечно, неприемлемо, потому что оперативно наладить поставки не получится. Поэтому, какая бы воинственная риторика и какие бы политические пассажи ни разворачивались, все равно экономически Германия полностью «отменить Россию», как это модно говорить на Западе, не сможет, — резюмировал политолог.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что принятое ЕС частичное нефтяное эмбарго на поставки из России является губительным для Германии. По его словам, санкции наносят ущерб ФРГ, а не РФ.