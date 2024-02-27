«Глубокие удары»: ЕС планирует передать Украине дальнобойные ракеты Макрон: ЕС создает коалицию по поставкам Украине дальнобойных бомб и ракет

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам пресс-конференции по поддержке Киева в Париже, трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X). По словам французского лидера, речь идет о «глубоких ударах».

Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия, — заявил Макрон.

Он отметил, что коалиция будет организована, начиная с текущего момента. Макрон пообещал привлечь все страны, которые располагают соответствующими возможностями и могут обеспечить поставки вооружений.

Президент Франции напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок различных образцов вооружений Киеву, в том числе систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Кроме того, на конференции обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Так, Макрон указал, что данный вопрос изучили в свободной и прямой манере, однако не исключил любого развития событий с течением времени.

Французский лидер также отмечал на открытии мероприятия в поддержку Украины, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.