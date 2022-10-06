«Глотая слезки»: политолог о литовском мэре, который ведет бизнес в России Политолог Монтян: литовский мэр не продаёт бизнес в России из-за нежелания потерять деньги

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Мэр литовского города Каунас Висвалдас Матийошайтис продолжает вести бизнес в России — он владелец крупнейшей в регионе фабрики по переработке рыбы и морепродуктов Vici. Политик заявил, что в Калининградской области «некомфортно и неприятно» работать и он хотел бы продать свой бизнес в России. Политолог Татьяна Монтян считает, что градоначальник просто не хочет терять деньги и источник дохода, поскольку он уже давно мог бы избавиться от российского бизнеса. По ее словам, это напоминает ситуацию с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Тот тоже заявлял, что продаст фабрики «Рошен» в Липецке, но «все обстоятельства не складывались», пишет «ПолитРоссия».

Глотая слезки с сопельками, заявил, что работать в РФ, где находится часть бизнеса, «некомфортно и неприятно». Но, видать, приходится, равно как и платить налоги в казну недружественного соседа <...> Знаем, знаем, прямо как в свое время у Порошенко было с липецкой фабричкой «Рошен»: так же ж бил себя пяткой в грудь, что хотел продать, да все обстоятельства не складывались, ага, — заявила Монтян.

На сайте МИД РФ ранее появилась информация о том, что Россия останавливает работу культурного центра литовского посольства в Москве из-за «враждебных» действий республики. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от «недружественных» шагов Вильнюса.

До этого глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что россиян следует пускать на территорию республики только после ответа на вопрос о статусе Крыма. По его словам, въезд тех граждан РФ, которые заявят о российской принадлежности полуострова, не соответствует интересам национальной безопасности Литвы.