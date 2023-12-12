Главы стран Балтии высказались по поводу победы Украины Президенты Эстонии, Латвии и Литвы сочли победу Украины возможной

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы на встрече в Таллине выразили мнение, что победа Украины в конфликте возможна, передает портал государственного телерадиовещания ERR. При этом они отметили, что противостояние будет затяжным и к этому нужно быть готовыми, а вот победы России ни в коем случае допускать нельзя.

Это вопрос сильно гипотетический. Нам даже не стоит думать, что Россия вообще сможет выиграть эту войну. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный мир. Это то, о чем мы должны напомнить нашим партнерам, — заявил президент Эстонии Алар Карис.

Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа в понедельник,11 декабря, прибыли с визитом в Таллин по приглашению президента Кариса. Лидеры стран Балтии обсудили угрозы безопасности в свете конфликта на Украине, а также перспективы вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

Ранее в Конгрессе США сообщили, что Запад уже не сможет одержать победу в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев. Там отметили, что американскому руководству нужно не только поддерживать текущий уровень поддержки Киева, но и повысить свою вовлеченность, чтобы Украина смогла победить в конфликте с Россией.

При этом экс-главком НАТО Джеймс Ставридис ранее выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию, а именно Киев признает как минимум на время потерю своей территории. Американский генерал также напомнил, что летнее наступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации обернулось тупиком для Киева.