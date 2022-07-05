Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент ТАСС. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. <...> Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, официально подтвердив свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства перед Альянсом. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в Блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.