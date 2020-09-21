Главы МИД ЕС подтвердили отказ признавать победу Лукашенко на выборах

https://static.news.ru/photo/89f4b4f2-fc19-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС подтвердили свой отказ признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии.

Об этом он рассказал по итогам заседания Совета МИД Евросоюза в Брюсселе, передаёт РИА Новости.

По нашим данным, выборы были сфальсифицированы. Поэтому мы не признаём Лукашенко лидером страны, — подчеркнул он.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.