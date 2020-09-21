Главы МИД ЕС не согласовали санкционный список по Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран — участниц Европейского союза не смогли согласовать список персональных санкций в отношении представителей власти Белоруссии, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против граждан.
Решение блокирует представитель Кипра, который требует ввести санкции против Турции в связи с действиями Анкары в Средиземном море. Об этом журналисту ТАСС
Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать чёрный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели, — отметил информатор.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен