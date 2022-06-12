Главы ЛНР и ДНР опубликовали поздравления с Днем России

Фото: dan-news.info

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили в своих Telegram-каналах с Днем России. Они отметили, что этот праздник, объединяет не только россиян, но и всех, кто считают себя причастными к истории и культуре великой страны.

​Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России — праздником всех русских по духу людей! Каждый из нас гордится нашей Большой Родиной, подвигами и достижениями предков, примерами их героического труда и упорства, — написал Пушилин.

Пасчечник также добавил, что принятие декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 32 года назад «дало старт отсчету новой истории, послужило мощной основой для строительства демократичной, надежной, многонациональной и многоконфессиональной страны».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поздравил жителей страны с Днем России. В своем поздравлении Володин отметил, что этот праздник посвящен тем, кто «гордится и верит в нашу страну».