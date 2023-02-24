Главы европейских стран просили Зеленского поговорить с Россией WSJ: Макрон и Шольц в феврале призывали Зеленского начать переговоры с Москвой

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Владимир Зеленский, Эмануэль Макрон и Олаф Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время февральской встречи в Париже призвали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, Великобритания, Германия и Франция рассматривают возможность заключения оборонного соглашения между Украиной и НАТО по завершении конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце, — говорится в публикации.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди них он назвал радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий.