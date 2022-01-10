Главу военной разведки Дании арестовали по делу об утечке данных

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке данных, сообщает местный телеканал TV2. В 2020 году его временно отстранили от службы. Тогда полиция заподозрила его в сокрытии информации и проведении незаконной слежки.
По данным следствия, Финдсен
Ранее житель Франции получил четыре года тюремного заключения за публикацию в социальных сетях фотографии отрезанной головы учителя Самюэля Пати, убитого террористами в октябре 2020 года. По информации прокуратуры коммуны Безье, 31-летний мужчина был
При этом осуждённый уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В марте 2021 года он вышел из тюрьмы и стал призывать в социальных сетях «очистить» и «сжечь» Безье. После ареста он сообщил, что не раскаивается в содеянном.