Главу военной разведки Дании арестовали по делу об утечке данных

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке данных, сообщает местный телеканал TV2. В 2020 году его временно отстранили от службы. Тогда полиция заподозрила его в сокрытии информации и проведении незаконной слежки.

По данным следствия, Финдсен скрыл ключевые сведения и предоставил ложную информацию властям в ходе допроса об операциях, проведённых в период с 2014 по 2020 год. Как отметил министр обороны Дании Трине Брамсен, в этот же период обвиняемый несанкционированным способом собирал данные о гражданах страны.

Ранее житель Франции получил четыре года тюремного заключения за публикацию в социальных сетях фотографии отрезанной головы учителя Самюэля Пати, убитого террористами в октябре 2020 года. По информации прокуратуры коммуны Безье, 31-летний мужчина был уличён также в публикации расистских и ненавистнических высказываний, в том числе в адрес президента страны Эммануэля Макрона.

При этом осуждённый уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В марте 2021 года он вышел из тюрьмы и стал призывать в социальных сетях «очистить» и «сжечь» Безье. После ареста он сообщил, что не раскаивается в содеянном.