Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину

Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину. Своё негодование Садоха выразил в статье для издания Observador.

Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.

По словам Павла Садохи, памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР — «одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия».

Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.

В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объёмов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России? — задался риторическими вопросами Садоха.

По словам украинца, для осуществления полёта Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».

Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».

Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счёт обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? — заявил глава Союза украинцев.

В свою очередь, посол России в Португалии Михаил Камынин заявил, что открытие памятника космонавту является ещё одним шагом в развитии отношений между РФ и Португалией.

Ранее тренер Гагарина прокомментировал полёт Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС и действия Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса.