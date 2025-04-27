Главу Совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева Главу оргкомитета «Победа» Петровича задержали в аэропорту Кишинева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Петрович

Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Кишинева. Он уточнил, что это произошло при попытке вылететь за рубеж, его паспорт и проездные документы изъяты.

Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции. Ожидаю решения, — написал он.

Петровичу не назвали причину задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно. Спустя час он сообщил, что ему позволили покинуть страну.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Молдавии сорвали поездку в Израиль епископу Маркелу. Он собирался в путь за Благодатным огнем. Через некоторое время епископу и сопровождающим его протодьяконам отдали паспорта. Однако самолет в этот момент уже более получаса находился в воздухе.

Маркел попал в немилость властей Молдавии после своих выступлений в защиту Русской православной церкви. Он неоднократно обращал внимание на притеснение Православной церкви Молдовы, которая является частью РПЦ. Духовный наставник требовал дать возможность верующим оставаться с Богом.