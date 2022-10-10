Главу службы кибербезопасности ФРГ могут уволить из-за связей с Россией

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Арне Шёнбом

Главе Федерального управления информационной безопасности (BSI) Германии Арне Шёнбому грозит увольнение из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. Основаниями для них послужило присутствие «дочки» российской компании в Совете по кибербезопасности Германии, соучредителем и главой которого до 2016 года был Шёнбом.

Речь идет о компании по кибербезопасности Protelion, ранее носившей название Infotecs GmbH. Согласно данным исследовательской сети Policy Network Analytics, она является отделением российской компании Infotecs, основанной бывшим сотрудник КГБ Андреем Чапчаевым. При этом указывается, что Protelion вошла в Совет уже после ухода оттуда Шёнбома.

Отмечается, что сам Шёнбом стремится дистанцироваться от Совета по кибербезопасности и запрещает подчиненным в BSI появляться на публике вместе с сотрудниками этой организации. В то же время недавно он выступал с речью на одном из ее мероприятий. В МВД Германии информацию о предстоящем увольнении Шёнбома не подтвердили и не опровергли. Возможная кандидатура на его пост в BSI не называется.

Действующий глава Совета по кибербезопасности Ганс-Вильгельм Дюнн также попал под подозрения из-за подписанного меморандума в сфере IT-безопасности с экс-сотрудником российской спецслужбы. Он в свое оправдание заявил, что организация поддерживает связи со всеми имеющими отношение к информбезопасности субъектами, хотя в них иногда и входят бывшие сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт заподозрили в связях с «российскими агентами» после того, как в ролике на своем YouTube-канале она показала скриншот записи в Twitter с датой на русском языке. Вагенкнехт известна своей пророссийской позицией, из-за чего политик часто вызывает критику в свой адрес. К примеру, она заявляла, что в росте цен на топливо и продовольствие стоит винить не украинский кризис, а санкции Евросоюза. Также она призывала к переговорам с Россией.