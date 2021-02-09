Главу российского госканала вызвали в полицию Берлина

https://static.news.ru/photo/3e6c686c-6af6-11eb-a3e0-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Руководителя немецкой версии российского государственного телеканала RT Динару Токтосунову вызвали в берлинскую полицию.

Она является свидетелем в некоем деле об убийстве. Запрос на вызов в полицию сотрудники правоохранительных органов немецкой столицы получили от украинской стороны, говорится на сайте российской версии издания.

В настоящий момент других подробностей о происходящем нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеканал RT снял фильм о том, как участники демонстраций в Соединённых Штатах якобы массово скупали оружие на фоне беспорядков и протестных акций Black lives matter. Фильм опубликовали на YouTube, и его распространение было ограничено сервисом. Это вызвало реакцию Роскомнадзора, который потребовал снять ограничения. В ведомстве заявили, что подобные ограничения являются актом цензуры, «нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

При этом сервис YouTube всегда ограничивает распространение видеороликов с насилием вне зависимости от из авторства.