Главу подразделения Верховного суда Украины заподозрили в поддержке России СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России

Фото: СБУ Украины

Сотрудники СБУ задержали руководителя одного из подразделений Верховного суда Украины по подозрению в поддержке России, сообщили представители службы. По словам сотрудников, в их распоряжении имеются записи разговоров, в которых чиновник отрицает суверенность украинского государства, а также положительно высказывается о ЧВК «Вагнер».

Внимание СБУ привлекли и другие заявления судьи, которые он сделал в ходе разговора. В частности, он усомнился в возможности Украины владеть морской границей. В ходе обысков в доме руководителя подразделения сотрудники СБУ обнаружили 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию, а также устройство слежения и запрещенную на территории Украины литературу. Согласно украинскому законодательству, задержанному чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Как сообщалось ранее, СБУ провела обыски у чиновников Министерства обороны Украины из-за кражи 1,5 млрд гривен. По версии следствия, государственные средства были похищены при закупке боеприпасов для украинской армии. Отмечается, что солдаты так и не дождались минометных снарядов, закупленных у компании «Львовский арсенал».