Главу Минздрава Латвии отправили в отставку

https://static.news.ru/photo/ab740380-50e7-11eb-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Илзе Винькеле Фото: i.vinkele/facebook.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил министра здравоохранения страны Илзе Винькеле в отставку из-за отсутствия плана по проведению массовой вакцинации населения от коронавируса в стране.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня подписал распоряжение об освобождении министра здравоохранения Илзе Винькеле от занимаемой должности, — говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Временно исполняющим обязанности на этой должности станет министр обороны Артис Пабрикс. Премьер страны Кариньш обосновал это решение «большим опытом министра».

Пабрикс будет исполнять обязанности главы Минздрава до момента, когда будет назначен новый министр здравоохранения, — отмечается в сообщении.

Накануне NEWS.ru сообщал, что Илзе Винькеле может уйти в отставку из-за того, что Минздрав не подготовил к правительственному совещанию план по вакцинации населения.

1 января Латвия возобновила авиасообщение с Великобританией, прекращённое 21 декабря после сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном на территории Соединённого Королевства. При этом пассажирам, которые хотят полететь в Великобританию или вернуться из страны, следует узнавать в авиакомпаниях, готовы ли они возобновить рейсы.