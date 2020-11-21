Главу Минобрнауки Эстонии уволили после перевозки детей на служебной машине

https://static.news.ru/photo/78f8b822-2beb-11eb-bac2-fa163e074e61_660.jpg Майлис Репс Фото: mailis.reps/facebook.com

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд уволила 21 ноября министра образования и науки страны Майлис Репс, воспитывающую шестерых несовершеннолетних детей и возившую их на служебном автомобиле. О решении сообщила пресс-служба президента республики.

Чиновница написала прошение об отставке за день до этого, по её словам, из-за давления со стороны средств массовой информации, передаёт «Интерфакс».

Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения, — написала экс-глава ведомства в социальных сетях.

Премьер Эстонии Юри Ратас выразил сожаление по поводу увольнения Репс. По его словам, кабмин покидает профессионал, знающий своё дело до мелочей, трудоспособный и преданный профессии человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о расширении санкционного списка по Белоруссии. В перечень добавили 28 чиновников страны, сообщили в эстонском МИД. Попавшие под ограничения люди не смогут посещать прибалтийские государства с 20 ноября 2020 года по 30 августа 2025 года. Таким образом, общее число чиновников в санкционном списке государств увеличилось до 156.