Главу МИД Норвегии отправили в отставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд отправлена в отставку с 16 октября, говорится в сообщении на сайте правительства скандинавской страны. Новым главой ведомства стал Эспен Барт Эйде, который ранее возглавлял Министерство по вопросам климата и окружающей среды.

Министр иностранных дел Анникен Шарнинг Хюитфельдт отправлена в отставку, — говорится в официальном сообщении.

Причина отставки в официальных источниках не называется. Сама Хюитфельдт подтвердила свою отставку в Twitter (X) и пожелала успехов преемнику.



Сегодня я ухожу с поста министра иностранных дел. Я хотела бы поблагодарить всех коллег и партнеров по всему миру, с которыми я имела удовольствие работать последние два года. Желаю моему преемнику и другу Эспен Барт Эйде всего наилучшего в его новой роли! — написала Хюитфельдт.

Политический обозреватель Эйрик Мосвин в колонке издания Nettavisen отметил, что перестановки в правительстве связаны прежде всего с распределением влияния в Лейбористской партии. Он назвал отставку Хюитфельдт «самой большой драмой» за всю историю партии.

Ранее стало известно, что власти Норвегии намерены создать службу, которая будет осуществлять контроль за экспортом стратегически важных товаров и технологий. Поводом для такого решения послужило обострение ситуации с санкциями в отношении России на фоне украинского конфликта.