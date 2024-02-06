Главу Евросовета ошеломили призывы о прекращении военной помощи ВСУ Мишель допустил, что Украина будет защищаться водяными пистолетами

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что его поразили призывы крайне левых к Брюсселю отказаться от оказания военной помощи Украине, а также мысли о том, что Крым и Луганск — это территория России. По его словам, если солдаты ВСУ останутся без поддержки Запада, им придется защищаться водяными пистолетами, сообщает ТАСС.

Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей? Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России, — сказал он.

По словам Мишеля, передача оружия Украине — «это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями».

Ранее он заявил, что руководство Европейского союза договорилось предоставить Украине долгосрочную помощь в размере €50 млрд. Это решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Мишель отметил, что в Европе знают, «что поставлено на карту». Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК привлекла Украину к подготовке стратегии развития оборонной промышленности Евросоюза. По ее словам, это первый шаг, который в будущем приведет к интеграции Киева в оборонные программы ЕС.