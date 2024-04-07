Главу Еврокомиссии поймали с поличным на коррупционной схеме Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в коррупции

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Урсула Фон Дер Ляйен

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X). По его словам, Евросоюз является самой коррумпированной системой в мире. Он в очередной раз призвал Париж выйти из состава ЕС и «позволить правосудию свершиться».

Таким образом политик прокомментировал статью Liberation о том, что главу ЕК поймали с поличным за кумовство и назначение на должность в высший орган власти ЕС однопартийца Маркуса Пипера. По информации СМИ, фон дер Ляйен специально создала должность посланника по малым и средним предприятиям в Еврокомиссии с целью назначить на нее Пиппера.

ЕС — самая коррумпированная машина в мире! — написал он.

Ранее Филиппо заявил, что необходимо уничтожить Евросоюз раньше, чем он «убьет» сельское хозяйство Европы. Политик отметил, что евродепутаты «воткнули нож в спину» европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта сельхозпродукции с Украины без таможенных пошлин. До этого член парламента Франции Александр Сабату заявил, что беспошлинный импорт товаров с Украины представляет смертельный риск для агропромышленного сектора Франции. Он написал письмо, адресованное властям страны, в котором призвал урегулировать вопрос.