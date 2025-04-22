Главу ЕК обвинили во лжи после слов об очередях из желающих работать с ЕС Политолог Мингалев: только около 20% стран хотят сотрудничать с Евросоюзом

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Только 20% стран хотят сотрудничать с Евросоюзом, так как Европа самостоятельно отрезала себя от дешевых энергоресурсов из России, заявил NEWS.ru политолог и военный эксперт Вадим Мингалев. По его мнению, слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередях из желающих работать с ЕС не соответствуют действительности.

По сути, на сегодняшний день можно сказать о том, что европейские страны начинают твердой поступью идти к банкротству. Мы видим определенную инфляцию. Они сами отрезали себя от дешевых энергетических ресурсов из Российской Федерации. Соответственно, говорить о том, что Европа стала столь привлекательной непосредственно для других стран, это абсолютное преувеличение. На самом деле нет даже одной трети стран, есть где-то около 20%, которые изъявили желание [сотрудничать]. То, что говорит фон дер Ляйен, это, извините, не соответствует действительности. Это мягко говоря, — сказал Мингалев.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны выстраиваются в очередь для работы с Евросоюзом. По ее словам, это происходит на фоне все более непредсказуемой глобальной обстановки. Эксперты связали ее заявление с пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп.

До этого фон дер Ляйен заявила, что западного мира, каким все его знали, больше не существует. По ее словам, это произошло после смены главы Белого дома и прихода к власти Трампа.