Главу Баварии раскритиковали за селфи перед прощанием с папой римским

Фото: Global Look Press

Маркус Зедер

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер повел себя недостойно, заявила в соцсети Х глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Так она прокомментировала улыбчивое селфи политика перед церемонией похорон папы римского Франциска.

В селфи из поездки на похороны все-таки есть что-то действительно недостойное. Похороны папы — это не «Октоберфест». Можно порадоваться уже тому, что Зедер не держит в руках еще и денер, — написал он.

Похожим мнением поделился депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Мартин Райхардт. Он заявил, что глава Баварии улыбается так, будто едет не на похороны, а на школьную экскурсию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм.

Между тем в похожем нарушении обвинили и президента США Дональда Трампа. Американский лидер пришел на службу прощания с понтификом в синем костюме, а не в черном.