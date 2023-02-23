Главред «Дождя» опроверг информацию о смене владельца телеканала Главред «Дождя» Дзядко опроверг информацию о продаже телеканала медиамагнату Сауэру

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Тихон Дзядко

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан в России физлицом-иноагентом) в личном Telegram-канале опроверг информацию о смене владельца СМИ. По его словам, данную информацию распространяют «непонятные источники». Ранее о том, что телеканал «Дождь» приобрел медиамагнат Дерк Сауэр, сообщил портал «Октагон Медиа».

«Дождь» не менял собственника, и даже подобных переговоров не было. Жаль, что многие ведутся на непонятные источники, — написал Дзядко.

О смене собственника днем 23 февраля сообщил портал «Октагон Медиа» со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, вместо Натальи Синдеевой (признана в России иноагентом) владельцем канала стал медиамагнат из Нидерландов Дерк Сауэр. Он является основателем газеты The Moscow Times и издательского дома Independent Media. Некоторое время назад он способствовал получению «Дождем» лицензии на вещание в своей стране.

Лицензия на вещание в Нидерландах действует пять лет. До этого телеканал вел свою работу из Латвии, распространяя свой контент в странах ЕС, США и других государствах. В начале декабря 2022 года латвийский регулятор отозвал разрешение на работу канала. В качестве причины такого решения власти страны назвали «угрозу национальной безопасности».

Также в декабре Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе недостоверной информации о спецоперации. Ранее РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь».